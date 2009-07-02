Эфиопский Патриарх утверждает, что Ковчег Завета и скрижали - у него

Патриарх Эфиопской Православной Церкви (нехалкидонской) Абуна Павел назвал «дезинформацией» слухи о планах выставить библейский Ковчег Завета на обозрение.

Об этом сообщает Богослов.ruсо ccылкой на Reuters.

В частности, речь идет о том, что на прошлой неделе итальянские СМИ анонсировали выступление Абуны Павла, который якобы должен был объявить о том, что Ковчег будет выставлен в специально построенном для него музее.

«Я глубоко разочарован тем, как итальянские медиа неверно истолковали мои слова и распространили ложную информацию», — заявил эфиопский духовный лидер. В то же время, он подтвердил, что «Ковчег Завета и священные скрижали с Десятью заповедями, которые Бог дал Моисею, находятся в Эфиопии».

Как напоминает источник, ученым ничего не известно о местонахождении Ковчега, который когда-то хранился в иерусалимском храме. Однако эфиопское предание гласит, что святыня находится именно в этой стране со времен царя Менелика I. Этот правитель, живший около 950 года до н.э., считается сыном царя Соломона и царицы Савской. По легенде, Менелик перевез Ковчег в Эфиопию. Эфиопская Церковь утверждает, что святыня находится в церкви Девы Марии Сионской в городе Аксум, где в течение многих веков короновались императоры Эфиопии. Своими глазами Ковчег видели лишь немногие клирики, которым разрешено входить в помещение, где хранится реликвия.