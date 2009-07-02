Скончался известный афонский старец Иосиф Ватопедский

Скончался известный афонский старец, автор множества книг духовного содержания отец Иосиф ВАТОПЕДСКИЙ, передает Богослов.ru

Иосиф ВАТОПЕДСКИЙ (Спилеот, Пещерник) умер рано утром 1 июля. В этот день старцу исполнилось 88 лет. Отпевание почившего состоялось вечером 1 июля в Ватопедском монастыре.

Как сообщает богословский портал, старец Иосиф был учеником известного старца Иосифа Исихаста, с которым связывают возрождение духовной жизни на Афоне в ХХ в.

Первые последователи собрались вокруг отца Иосифа в Пафосе — городе в юго-западной части Кипра. В 1980 г. из-за конфликта с местным епископом он с тремя учениками покинул Кипр и поселился на Святой Горе с послушниками. Позднее старец и его ученики поселились в монастыре Ватопед, который в 1980-х гг. находился в состоянии упадка. Отец Иосиф поставил игуменом монастыря своего близкого ученика Ефрема, а сам поселился в келии рядом с обителью и стал духовным наставником и исповедником ватопедской братии.

Старец Иосиф - автор, как минимум, 14 книг. Он был одной из самых ярких исторических личностей Святой Горы конца XX в. - начала XXI в., сообщает Богослов.ru