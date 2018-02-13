Ученые исследуют уникальные фрески в древней церкви города-призрака Ани

В XIII веке в Церкови Тиграна Оненца, принадлежащей общине армян-халкидонитов, появились фрески, которые по сей день считаются уникальными – некоторые из изображенных персонажей больше не встречаются ни в армянских, ни в грузинских церквях.

Сегодня ученые продолжают исследовать фрески древнего храма, а сам заброшенный город Ани, расположенный на границе Турции с Арменией, все больше привлекает туристов, сообщает Sputnik Армения.

Церковь Тиграна Оненца, расположена в древней армянской столице – городе Ани, которая построена в честь Сурб Григора Лусаворича (Святой Григорий Просветитель Армении и первый Католикос всех армян).

Как рассказала кандидат искусствоведения Заруи Акопян, на одной из стен храма сохранилась надпись с именем Тиграна Оненца – заказчика церкви. Именно поэтому ее сейчас так называют.

Уникальность этого храма, воздвигнутого в 1215 году, состоит в ее фресках, неплохо сохранившихся и по сей день. На стенах храма изображен не только Григорий Просветитель, но и два его Сына – Аристакес и Вртанес, а также епископ Леонтий Кесарийский, от которого Григорий Просветитель принял сан епископа. Изображений сыновей Святого Григория и Леонтия Кесарийского нет больше ни в одной из армянских или грузинских церквей.

"Долгое время армянские исследователи не могли исследовать эту церковь и ее фрески, поскольку в Советские годы она была недоступна для них. Надписи на фресках выполнены на грузинском и греческом языках", — рассказывает Акопян.

Построенная изначально как Армянская апостольская, церковь Тиграна Оненца через некоторое время отходит к общине православных армян.

"В ХIII веке, во время правления княжеского рода Закарянов, община армян-халкидонитов переживает бурный расцвет и имеет большое влияние. Фрески в церкви появляются после того, как она отходит к православным армянам, которые, в свою очередь, подчиняются патриарху, хоть и автономны. Следовательно, официальный язык у них грузинский. Именно поэтому надписи выполнены на нем", — подчеркивает кандидат искусствоведческих наук.

Она добавляет, что об авторах фресок ничего не известно, что очень характерно для средневековья.

Некогда Ани был резиденцией армянских царей, а ныне город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые упоминания об Ани — "городе 1001 церквей" — относятся к пятому веку. С 961 по 1045 год Ани был столицей Армянского царства Багратидов, однако затем был разорен нашествием турок в 1064 году.

К середине XVIII века Ани опустел, и сегодня является городом-призраком. Однако в последнее время количество туристов, посещающих древний армянский город Ани на территории современной Турции (историческая Западная Армения) возросло в несколько раз.