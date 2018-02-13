Власти Китая призвали адаптировать религию к социализму

Религиозные конфессии в Китае должны быть китайскими по своей сути и адаптироваться в социалистическом обществе страны.

Об этом, выступая перед главами традиционных конфессий на симпозиуме, приуроченном к предстоящему Новому году по китайскому календарю, заявил вице-премьер Госсовета КНР, член постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Ян.

Он, в частности, призвал религиозных лидеров «изучать дух XIX съезда КПК», сообщает Islam-today.

«Следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы лучше разъяснять государственную политику в религиозных делах и готовить больше профессионалов в религиозных кругах. Для разрешения проблем в религиозных делах и преодоления существующих трудностей мы должны мыслить и действовать в русле правления закона. Власти на всех уровнях должны поддерживать религиозные сообщества и в полной мере уважать и защищать их законные права и интересы», - отметил в то же время Ван Ян.

Участие в симпозиуме принимали представители китайских организаций буддийской, даосской, исламской, католической и протестантской конфессий.