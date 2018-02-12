В Ливане мужчина притворился епископом, чтобы получить доступ к документам военного трибунала

Ливанец притворялся армянским епископом, чтобы получить доступ к делам Военного трибунала при МВД Ливана.

Кроме незаконного сбора сведений, сообщает "Sputnik-Армения" со ссылкой на ливанское бюро Daily Star, мужчина под видом священника собирал пожертвования, которые затем присваивал.

Закончилось все тем, что фейкового священника арестовало ливанское МВД. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который назывался армянским епископом Кагамом Каджаряном. На допросе он признался в мошенничестве.

МВД Ливана также уточняет, что арестованный подделывал печати различных религиозных организаций, учреждений и армянских политических партий, чтобы придать достоверности своим рассказам. Обвиняемый также подделывал бумаги о том, что передавал собранные средства на пожертвования — на самом деле он оставлял их себе.