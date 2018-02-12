В Индонезии студент напал на прихожан церкви с мечом: четверо ранены
14:45, 12 февраля 2018Мир
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В Индонезии студент напал на прихожан церкви с мечом / racurs.ua
В индонезийском городе Слеман во время воскресной службы молодой мужчина напал на прихожан церкви с мечом; четверо человек получили серьезные ранения.
Это произошло 11 февраля, сообщает "Ракурс" со ссылкой на Sky News. В тот момент в помещении церкви были около 100 человек. В результате нападения серьезные ранения получили священник и трое прихожан.
Еще четверо людей получили ранения средней тяжести, их госпитализировали.
Полицейские ликвидировали нападавшего. Им оказался 20-летний студент университета.
Пока нет доказательств, что этот инцидент был террористическим актом. Местная полиция ведет расследование.
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