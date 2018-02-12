В Индонезии студент напал на прихожан церкви с мечом: четверо ранены

В индонезийском городе Слеман во время воскресной службы молодой мужчина напал на прихожан церкви с мечом; четверо человек получили серьезные ранения.

Это произошло 11 февраля, сообщает "Ракурс" со ссылкой на Sky News. В тот момент в помещении церкви были около 100 человек. В результате нападения серьезные ранения получили священник и трое прихожан.

Еще четверо людей получили ранения средней тяжести, их госпитализировали.

Полицейские ликвидировали нападавшего. Им оказался 20-летний студент университета.

Пока нет доказательств, что этот инцидент был террористическим актом. Местная полиция ведет расследование.