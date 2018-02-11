В Китае детям запретили посещать христианские церкви

В ряде регионов Китая с 1 февраля 2018 г. вступило в силу постановление, требующее от христианских церквей размещать у входа в храмы знак «Несовершеннолетним вход воспрещен».

Если церковь не выполняет этого требования, она может быть закрыта, сообщает "Седмица" со ссылкой на газету британских католиков Catholic Herald.

Христианские церкви стали третьим местом, куда власти Китая запрещают заходить несовершеннолетним, — после клубов и интернет-кафе.

Местные христианские активисты отмечают, что нет никаких юридических оснований для запрета несовершеннолетним заходить в места религиозного культа, и представители власти нарушают конституцию Китая.

«Когда несовершеннолетние заходят в интернет-кафе, правительство и полиция закрывают на это глаза. Однако, они становятся очень решительными, когда речь идет о запрете детям заходить в религиозные места. Это бессмысленно», — отмечают правозащитники.

Конституция Китая четко говорит о религиозной свободе граждан, а государственные законы отмечают, что подростки и дети не могут быть дискриминированы за свои религиозные верования.