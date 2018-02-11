В Нигерии в ходе нападения кочевников-мусульман убиты 75 христиан
06:31, 11 февраля 2018Мир
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Тела убитых христиан были найдены после серии нападений пастухов-мусульман / sedmitza.ru
По меньшей мере, 75 тел убитых христиан было найдено после серии нападений пастухов-мусульман из племени Фулани на преимущественно христианские поселения в Мыанг в центральной части Нигерии.
Как рассказал один из религиозных лидеров этого региона, первый нападение произошло 24 января 2018 г. Нападавшие тогда убили трех человек в одном поселении, а затем в течение недели переходили к следующим, сжигая на пути дома и собственность жителей, сообщает "Седмица" со ссылкой на World Watch Monitor.
Последние нападения произошли 4 февраля. В общей сложности злоумышленники напали на 14 сел, подожгли 89 домов и уничтожили большую часть сельскохозяйственных угодий.
В настоящее время около 3 тысяч крестьян-христиан ищут убежища в ближних поселениях. Они не только стали беженцами, покинув земли своих предков, но и были лишены средств, необходимых для жизни.
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