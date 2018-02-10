В Албании состоялась встреча, посвященная диалогу Церкви с исламом

По приглашению местного архиепископа Анжело Массафри, с 7 по 9 февраля в городе Шкодере в Албании, происходила V Встреча представителей европейских епископатов, отвечащих за отношения с исламом, которая проходила под эгидой Совета Епископских Конференций Европы.

В течение трех дней делегаты рассмотрели особу мусульманского верующего и обсудили некоторые пастырские вопросы, сообщает «Радио Ватикана».

В итоговом коммюнике СЕКЕ отмечается, что Церковь в Европе на разных уровнях – академическом, религиозном, социальном, догматическом, юридическом и духовном – заангажирована в диалоге с различными мусульманскими сообществами. Обмен опытом обнаруживает, что европейский ислам представляется в множественном числе: много мусульманских общин, разнообразие которых составляет для христиан вызов. Таким образом, пройденный до сих пор путь, чтобы стать эффективным сегодня, требует прислушаться также и к взаимному религиозному опыту.

Участники встречи познакомились в Албании с действительностью, в которой различные религиозные общины живут в конструктивной гармонии. Жестокий опыт тоталитарного режима привел к сближению между всеми верующими, благодаря которому созрело большое чувство толерантности и уважения между верующими различных религий.

Далее участники рассмотрели три пастырские сферы, которые касаются отношений с мусульманами. Первым было представление пути катехумената для выходцев из мусульманской среды, которые просят о Крещении. Вторым аспектом было углубление духовного опыта.

Наконец, был представлен французский опыт сопровождения смешанных мусульманско-христианских супружеских пар, которые сами по себе являются предметом межрелигиозного диалога и представляют вызов для пастырства. В действительности, существует необходимость персонализированного сопровождения таких семей, в частности в том, что касается религиозного воспитания детей и обучение супружеской пары ответственной любви.