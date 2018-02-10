Mercedes-Benz извинился за использование цитаты Далай-ламы в рекламе автомобиля

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz был вынужден извиняться за недавнюю рекламу, размещенную в соцсетях, где приводилась цитата Далай-ламы.

В инстаграме Mercedes было размещено изображение белого авто с хэштегом #понедельничнаямотивация и цитатой "Смотрите на ситуацию со всех точек зрения и вы станете более открытым". В качества автора высказывания был указан Далай-лама.

В течение нескольких часов китайские пользователи инстаграма оставили тысячи гневных сообщений в адрес Mercedes, выражая свое недовольство цитирование духовного лидера Тибета, сообщает The Washington Post.

Вскоре немецкий автоконцерн удалил спорную запись и опубликовал извинения в китайском аналоге твиттера - вейбо, признав, что "оскорбили чувства китайских потребителей и сотрудников своих китайских подразделений".

"В связи с этим мы немедленно приняли меры, чтобы лучше понять китайскую культуру и ее ценности, в том числе, чтобы ее лучше понимали и сотрудники в других странах. Чтобы такое больше не повторилось", - говорится в заявлении.

Как отмечает The Washington Post, извинения устроили не всех - многие пользователи отметили, что текст был опубликован только в китайской соцсети.