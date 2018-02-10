В Азербайджане создают Государственный институт теологии
17:57, 10 февраля 2018
27 0
В данный момент правительство ищет здание для вуза / day.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 9 февраля, подписал распоряжение о создании Института теологии.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Институт теологии будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами. При этом Институт теологии будет входить в структуру Бакинского государственного университета, сообщает "Седмица".
Основной целью создания института является "подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности".
В рамках распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами поручено в двухмесячный срок утвердить устав института. Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить выделение здания для вуза, а также решить вопросы, связанные с его финансированием и техническим обеспечением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter