В Азербайджане создают Государственный институт теологии

17:57, 10 февраля 2018
Мир
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В данный момент правительство ищет здание для вуза / day.az

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Институт теологии будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами. При этом Институт теологии будет входить в структуру Бакинского государственного университета, сообщает "Седмица".

Основной целью создания института является "подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности".

В рамках распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами поручено в двухмесячный срок утвердить устав института. Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить выделение здания для вуза, а также решить вопросы, связанные с его финансированием и техническим обеспечением.

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