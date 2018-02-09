В России арестовали студента, который потушил сигарету об икону

Суд в Краснодарском крае арестовал на девять суток студента Егора Гришина, задержанного после того, как он затушил сигарету об икону, сообщили в главном управлении МВД России по региону.

Как сообщает Би-би-си, студент был задержан по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ. В чем именно заключалось неповиновение полиции, неизвестно.

"По предварительным данным, накануне 18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская", - цитирует Интерфакс заявление ведомства.

"Проведение проверки по материалам продолжается. Сегодня суд назначил девять суток студенту по административному правонарушению", - добавили в полиции.

Мать студента рассказала журналистам, что полиция пришла в техникум вечером 7 февраля.

"Сына привезли в Горячий Ключ и заключили под стражу. Сказали, что его не пустят домой, пока не пройдет суд. Даже искупаться не отпустили", - заявила женщина.

В МВД добавили, что если будет установлено, что своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих, может быть заведено уголовное дело. Фотография, по которой сейчас проводится проверка, была опубликована в "Инстаграме" Гришина на этой неделе. После скандала студент удалил ее и заявил, что это был фотомонтаж.

Согласно российскому уголовному кодексу, оскорбление чувств верующих на территории храма карается лишением свободы на срок до трех лет.