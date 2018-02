Римский Колизей подсветят красными прожекторами для напоминания о гонениях на христиан

Вечером 24 февраля стены Колизея будут подсвечивать красные прожекторы.

По замыслу организаторов акции, международной католической благотворительной организации «Помощь Церкви в нужде» (Aid to the Church in Need, ACN), красный цвет призван символизировать кровь христиан, пострадавших от рук исламских боевиков в странах Ближнего Востока, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Catholic News Agency.

В этот же день аналогичные акции состоятся в Сирии и Ираке: в Алеппо будет освещен маронитский собор святого Илии, а в Мосуле – католическая церковь святого Павла, где 24 декабря прошла первая месса после освобождения города от боевиков ДАИШ.

Подобного рода акции ACN проводит уже не первый раз. В ноябре прошлого года в Великобритании в рамках кампании поддержки преследуемых христиан Ближнего Востока красным цветом осветили здание парламента в Лондоне и еще около десятка крупнейших соборов по всей стране. Тогда же окрасились в красный цвет базилика Святого Сердца в Париже и кафедральный собор Манилы (Филиппины). В 2016 году был освещен знаменитый фонтан Треви в Риме.

Алессандро Монтедуро (Alessandro Monteduro), директор ACN, на встрече с журналистами рассказал, что освещение Колизея будет посвящено двум знаковым фигурам: «Это Азия Биби, пакистанская христианка, приговоренная к смертной казни за богохульство и чей приговор, как мы надеемся, будет отменен; и Ребекка, молодая женщина, похищенная [боевиками] Боко Харам вместе со своими двумя детьми, когда она была беременна третьим ребенком».

А. Монтедуро напомнил, что один из детей Ребекки был убит, потом она потеряла младенца, которого носила во чреве, а позднее забеременела вновь после одного из многочисленных случаев насилия, которому подвергали ее похитители.

12 октября 2017 года «Помощь Церкви в нужде» выпустила доклад о современных гонениях на христианство, в котором на основании многочисленных свидетельств делается вывод: сегодня христиане являются «самым угнетенным религиозным сообществом в мире», а преследования христиан в наиболее проблемных регионах мира достигли «нового пика».

В докладе рассматривается положение христиан в 13 странах Африки и Ближнего Востока. Аналитики ACN заявляют, что в целом за период 2015–2017 годов по сравнению с предыдущими двумя годами ситуация в отношении христиан ухудшилась.

«Единственное исключение – Саудовская Аравия, где ситуация была настолько плоха, что она едва ли могла ухудшиться», – говорится в докладе.

В целом в группе «экстремального» уровня преследований христиан оказались Китай, Эритрея, Ирак, Нигерия, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан и Сирия. Египет, Индию и Иран эксперты отнесли к категории стран с уровнем антихристианских настроений «от высокого до экстремального». Уровень преследований христиан в Турции оценивается по этой шкале «от умеренного до высокого».

В течение последних 16 лет этот список возглавляет Северная Корея. Однако эксперты предупреждают о росте антихристианских настроений во всей Юго-Восточной Азии.