Более 500 лидеров христианских организаций в США призвали Трампа ослабить ограничения по приему беженцев

Более 500 лидеров евангельских христиан и пасторов в США призвали президента Дональда Трампа ослабить ограничения по приему беженцев.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Voice of America, количество принимаемых штатами мигрантов сократилось с 97 тысяч человек в 2016 году до 33 тысяч. Авторы письма подчеркивают, что происходит это в тот момент, когда беженцев в мире становится все больше.

«Мы молимся о том, чтобы США продолжали служить маяком надежды для людей, вынужденных бежать от преследований. Мы с распростертыми объятиями принимаем преследуемых христиан, но мы также готовы принимать и попавших в уязвимое положение мусульман и представителей других конфессий, а также людей, не принадлежащих ни к какой религии», - отмечается, в частности, в письме.

По словам религиозных лидеров, указ Трампа об ограничении числа принимаемых беженцев «лишает семьи надежды и будущего».