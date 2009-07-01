Саркози ответит за паранджу

Представители североафриканского подразделения террористической сети «Аль-Каида» пригрозили отомстить Франции в случае принятия закона о запрете на ношение паранджи в этой стране, сообщает Благовест-Инфросо ссылкой на AFP. Какие именно действия предпримут террористы, не уточняется.

Заявление «Аль-Каиды» последовало после выступления Николя Саркози 22 июня перед парламентариями в Версале, во время которого президент Франции назвал ношение паранджи – мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо женщины, – «проявлением рабства» и предложил принять закон, запрещающий паранджу на территории страны.

В 2004 году правительство Франции утвердило закон о запрете на ношение мусульманского платка – хиджаб – в государственных школах. Решение правительства вызвало возмущение среди представителей мусульманской общины страны, насчитывающей около пяти миллионов человек. Тогда же ряд исламских экстремистских организаций пригрозили Франции терактами, сообщает Lenta.Ru