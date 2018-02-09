В Албании проходит христианско-мусульманская конференция под эгидой Церквей Европы

В албанском городе Шкодер с 7 по 9 февраля проходит международная конференция на тему «Вера и духовность в отношениях между христианами и мусульманами». Во встрече принимают участие делегаты европейских епископских конференций.

Участники рассматривают ислам не только как набор поведенческих норм, но и как религию с собственной духовностью и своей специфической богословской традицией. Это уже пятое совещание такого формата, которое подтверждает приверженность Совета епископских конференций Европы диалогу с верующими других религий, в частности, с мусульманской общиной, сообщает Радио Ватикана.

По словам архиепископа Шкодера и Пулта монс. Анджело Массафры, новизной этой конференции будет то, что она проходит в европейской стране с мусульманским большинством; в центре встреч находятся богословско-духовные размышления другой религии; в работе ассамблеи принимают участие известные албанские учёные-мусульмане, представители крупнейших исламских общин в стране - суннитов и суфийского братства Бекташи.

Вторая часть международной конференции в Шкодере будет посвящена пастырским темам, в первую очередь смешанным бракам, а затем конкретным пространствам межрелигиозного диалога. На встрече прозвучат личные свидетельства и состоится обмен опытом.

По словам албанского архиепископа, конференция призвана «осветить путь» диалога, подчеркнуть взаимную благожелательность религий, узнать об отличительных чертах иного вероисповедания и подчеркнуть недопустимость преступлений во имя веры в Бога.