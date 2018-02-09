В Дамаске из минометов обстреляли кафедральный собор сирийских монофизитов

Согласно сообщениям сирийских СМИ, два человека были убиты, а трое получили ранения после того, как минометными снарядами был обстрелян Кафедральный собор Сиро-Яковитской Церкви – храм Святого Георгия в Дамаске.

Ватиканское издание отмечает, что минометный огонь обрушился на Гута, район, контролируемый сирийскими повстанцами. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальную газету Ватикану "L'Osservatore Romano".

Собор св. Георгия – это Кафедральный храм и резиденция патриарха Сиро-Яковитской церкви. Эта монофизитская церковь обособилась от Православной Церкви после того, как на IV Вселенском Соборе в Халкидона в 451 году монофизитское учение было осуждено как ересь.