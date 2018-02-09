В Дамаске из минометов обстреляли кафедральный собор сирийских монофизитов

01:32, 09 февраля 2018
Мир
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Дамаск / иллюстративное фото, about-planet.ru

Ватиканское издание отмечает, что минометный огонь обрушился на Гута, район, контролируемый сирийскими повстанцами. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальную газету Ватикану "L'Osservatore Romano".

Собор св. Георгия – это Кафедральный храм и резиденция патриарха Сиро-Яковитской церкви. Эта монофизитская церковь обособилась от Православной Церкви после того, как на IV Вселенском Соборе в Халкидона в 451 году монофизитское учение было осуждено как ересь.

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