В Дамаске из минометов обстреляли кафедральный собор сирийских монофизитов
01:32, 09 февраля 2018
108 0
Дамаск / иллюстративное фото, about-planet.ru
Согласно сообщениям сирийских СМИ, два человека были убиты, а трое получили ранения после того, как минометными снарядами был обстрелян Кафедральный собор Сиро-Яковитской Церкви – храм Святого Георгия в Дамаске.
Ватиканское издание отмечает, что минометный огонь обрушился на Гута, район, контролируемый сирийскими повстанцами. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальную газету Ватикану "L'Osservatore Romano".
Собор св. Георгия – это Кафедральный храм и резиденция патриарха Сиро-Яковитской церкви. Эта монофизитская церковь обособилась от Православной Церкви после того, как на IV Вселенском Соборе в Халкидона в 451 году монофизитское учение было осуждено как ересь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter