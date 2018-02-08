В Казахстане могут ввести штраф за оскорбление чувств атеистов

В парламенте Казахстана одобрили поправки к закону о законопроекте «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», которые предполагают введение штрафов за оскорбление чувств атеистов.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на «Азаттык», планируется, что нарушение пункта об «оскорблении чувств и достоинства неверующих по мотивам отношения к религии» будет наказываться штрафом в размере 120 тысяч тенге ($372) для физических лиц, и 481 тысячи тенге ($1,5 тысячи) – для юридических.

«Это личные права и свободы граждан – верить или не верить, – и никто не может их оскорблять или унижать по этому поводу», – отметил на заседании казахстанского парламента заместитель министра по делам религий Берик Арын, отметив, что в речь в данном случае «идет о чувствах и достоинстве людей в целом, вне зависимости от отношения к религии».