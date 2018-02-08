В Мексике неизвестные застрелили двоих католических священников

Двое католических священников были застрелены в их автомобиле в неспокойном штате Герреро на юго-западе Мексики, сообщила местная служба безопасности.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на wiara.pl, неизвестные нападавшие задержали автомобиль на дороге и открыли огонь по пассажирам. Кроме священников, были ранены еще четыре человека, которые путешествовали вместе с ними, среди них один ребенок.

«Мы просим Бога об обращении тех, кто забыл, что все мы являемся братьями, и совершают поступки, которые ранят человеческое достоинство, направленные против дара жизни и причиняют боль в семьях и обществе», – говорится в заявлении архиепархии Акапулько.

Мотивы нападения на священников пока неизвестны.

В настоящее время Мексика с ее зашкаливающим уровнем преступности является самой опасной страной в мире для духовенства, в течение последних 6 лет там был убит 21 священник Католической Церкви.