Найдены останки святого апостола Павла

В Риме найдены останки апостола Павла. Ученые подтвердили правдивость предания, согласно которому в саркофаге под алтарем главного храма Рима, собора Святого Павла, находятся останки апостола. Об этом на торжественной воскресной мессе объявил Папа Римский Бенедикт XVI.

Ученые при помощи исследований смогли найти фрагменты человеческих костей, относящихся к I-II веку нашей эры, сообщает «Украина православная» со ссылкой на «Вести».

Базилика святого Павла за стенами – один из двух главных римских храмов. Согласно легенде, она была построена на месте погребения одного из апостолов. Однако до последнего времени доказать, что в саркофаге, у основания которого имеется надпись «Павел, апостол, мученик», погребен именно он – возможности не представлялось.

В стенке саркофага, не открывавшегося на протяжении веков, было проделано небольшое отверстие. При помощи зонда обнаружили мельчайшие фрагменты костей, которые были подвергнуты радиоуглеродному анализу. Причем исследование проводили эксперты, не посвященные в тайну происхождения изучаемого материала. Результаты таковы: останки принадлежат человеку, жившему между первым и вторым веком нашей эры. Даты совпадают.