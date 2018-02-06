В Израиле нашли водоем, в котором, как предполагают, святой Филипп крестил вельможного евнуха

Израильские археологи нашли древний водоем, в котором Святой Филипп мог крестить вельможного евнуха, как это описано в Деяниях св. Апостолов 8:26-39.Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost.

Еще одно открытие археологов, проливающее свет на Библейские предания, совершено на древнехристианском поселении Эйн Ханния Парк близ Иерусалима в результате раскопок, ищущих здесь уже пятый год. Найденный бассейн, как установлено исследованиями, является лишь одним из нескольких водоемов, выстроенных здесь в эпоху Византийской империи, приблизительно в 4-6 веках нашей эры, как сообщает издание World Israel News. «Вскрытие большого водоема византийской эпохи стало самым значительным этапом и открытием в ходе наших работ» – говорит Ирина Зилбербод (Irina Zilberbod), руководитель раскопок от Израильской службы древностей.

«Бассейн был построен в самом центре обширного архитектурного комплекса у подножия храма, который некогда здесь стоял. Вокруг бассейна была выстроена крытая колоннада с выходами к жилым постройкам. Некоторые раннехристианские ученые определяли бассейн Эйн Ханния как место крещения вельможного эфиопского евнуха, как это описано в Деяниях св. Апостолов 8:26-39, – говорит доктор Ювал Барух (Yuval Baruch), археолог. – Крещение этого вельможного евнуха святым Филиппом было одним из ключевых событий в распространении христианства в этих землях, которое вдохновляло многие поколения иконописцев и художников. Многие ученые и вероучителя всегда стремились установить точное место, где это произошло».

По словам Ирины Зилбербод, пока не удалось установить точное предназначение бассейна – он мог использоваться «для орошения, омовений, как часть ландшафта, или же для церемоний крещения». Следует отметить, что часть этого участка принадлежит Армянской церкви, и она проводит здесь свои обряды и богослужения, как и Эфиопская церковь. В ближайшие месяцы работы на участке будут закончены, и к бассейну будет допущена публика.