Ватикан откроет архивы периода Второй мировой войны

На международной конференции об имуществе жертв Холокоста, которая завершает работу в Праге, объявлено, что Ватикан откроет свои архивы периода Второй мировой войны. Об этом, по сообщению издания Мир религии со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил журналистам один из организаторов форума, глава американской делегации Стюард Айзенстат.



"Ватикан на этой конференции предоставил мне возможность сообщить, что откроет свои архивы периода войны. По оценке представителей Ватикана, этот процесс может занять около шести лет", - сказал он.



Американский дипломат также озвучил данные комиссии швейцарских банков от 1939 года, согласно которым гитлеровцами на тот период было похищено у представителей еврейского народа средств на сумму 15 млрд долл. Кроме того, фашисты украли 600 тыс. предметов искусства.



Участники конференции приняли решение о необходимости открытия и других архивов, в которых может содержаться какая-либо информация о Холокосте. Для сбора и систематизации полученных данных в Чехии будет создан специальный Терезинский институт, который станет единым информационным центром по проблемам Холокоста и будет доступен для всех.



Участники форума согласовали текст итогового документа, получившего название "Терезинская декларация".



"Терезинская декларация" будет подписана 46 странами-участниками конференции в городе Терезин (Северная Чехия), где в годы Второй мировой войны находился один из самых крупных немецких концентрационных лагерей.





