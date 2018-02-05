Мощи царицы Кетеван, которые привезли из Индии, выставлены в тбилисском Кафедральном соборе

Мощи царицы Кетеван снова выставлены в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Мощи были доставлены в Тбилиси из Индии 24 сентября 2017 года, ко дню поминовения царицы Кетеван, пострадавшей за веру и канонизированной Грузинской Православной Церковью.

В течение четырех месяцев мощи размещали в храмах и епархиях в разных регионах Грузии.

Сейчас верующие в грузинской столице снова могут поклониться мощам. 5 февраля из Сиони их перевезут в тбилисский храм Кашвети. После мощи будут транспортированы в Казбеги. Святыня будет оставаться в Грузии до марта.

Транспортировку мощей царицы Кетеван обеспечивает министерство культуры и МИД Грузии при включенности патриархии Грузии.