В 2017 году в Германии совершено почти 100 нападений на христиан

В 2017 году в Германии зафиксировано почти 100 целенаправленных нападений на христиан, совершенных на религиозной почве. Среди этих преступлений - одно убийство, девять случаев нанесения телесных повреждений и один поджог, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам.

Около четверти инцидентов - нападения на церкви, а также в отношении символов христианской веры. Не менее 14 происшествий являются "преступлениями, совершенными на почве ненависти к христианству" беженцами и лицами, подавшими прошение о предоставлении убежища, указывают далее СМИ. Убийство, о котором упоминается в сообщении газет, произошло в апреле 2017 года в Баварии и в настоящее время является предметом судебного процесса.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) в интервью Funke Mediagruppe подчеркнул, что интеграция в Германии подразумевает "безоговорочное" принятие христианско-западных ценностей. "Тот, кто хочет здесь жить, в обязательном порядке должен расстаться с враждебными по отношению к христианству воззрениями", - призвал он, добавив, что речь идет не о пожелании к беженцам, а о "настоятельном требовании".

Эксперт по внутренней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ансгар Хевелинг (Ansgar Heveling) в свою очередь назвал "тревожной" информацию о подобных преступлениях. "Необходимо сделать все необходимое для защиты христиан и христианских учреждений", - указал он.

"За такие нападения необходимо жестко и последовательно наказывать", - добавил политик.