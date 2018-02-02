В Голландии подвергли эвтаназии физически здоровую девушку с психическими отклонениями

Аурелия Броуверс, 29-летняя голландка, страдавшая психическим расстройством, но при этом совершенно здоровая физически, подверглась эвтаназии по ее собственной просьбе. Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на Christian Today.

Противники «убийства с помощью врача» выразили решительное возмущение в связи с действиями голландских медиков, которые ввели смертельную инъекцию Аурелии Броуверс.

Молодая женщина в течение восьми лет добивалась через суд, чтобы ее жизнь была прекращена. Проведя почти три года в психиатрической больнице и два с половиной – в тюрьме, Аурелия заявляла, что тяжелейшая депрессия делает ее жизнь невыносимой, что на практике приводило к попыткам самоубийства и нанесения себе повреждений.

Она также утверждала, что страдает от пограничного нарушения личности, синдромов тревоги и аддикции и что она «слышит голоса».

Молодая женщина скончалась, окруженная родственниками и друзьями, написав за два часа до смерти в Фейсбуке: «Сегодня я, наконец, умираю».

В последние годы Броуверс получила широкую известность в Нидерландах и других странах как активный борец за расширение возможностей для добровольного ухода из жизни молодых людей, страдающих психическими заболеваниями.

Готовясь к смерти, Аурелия писала о своей уверенности в том, что она попадет на небеса.

Реагируя на смерть девушки, директор британского альянса «Забота, а не смерть» д-р Питер Сондерс заявил: «Этот трагический случай показывает, что законодатели неспособны разрешить эвтаназию, не расширяя круг категорий лиц, которые якобы имеют на нее право. Мы видели, что сначала в Голландии стали убивать дееспособных взрослых, находящихся в терминальной стадии болезни. Потом настала очередь детей, стариков с деменцией и психически больных».

«Как только мы согласимся, что в некоторых условиях можно отнимать жизнь у людей, жизнь которых якобы не нуждается в продлении, расширение списка таких условий – неминуемы. Процесс выйдет из-под контроля», – убежден Сондерс. – Единственный вариант, возможный в данной ситуации, – полный запрет на любые формы эвтаназии».

По мнению представителя организации «Catholic Voices» Джо Ронана, «Физически здоровую 29-летнюю женщину склоняли к самоубийству, поскольку она была близка к сторонникам эвтаназии».

За последние четыре года число психически больных голландцев, к которым применяется эвтаназия, увеличилось в четыре раза. Сегодня в Нидерландах каждый год жертвами самоубийства с помощью врачей становятся боле 6000 человек.

Среди «гуманно умерщвленных» - 41-летний алкоголик, заявлявший, что пьянство превратило его жизнь в «коктейль нищеты», и женщина, подвергшаяся в детстве сексуальному насилию и утверждавшая, что не может жить с такой травмой.

Официально эвтаназия в Нидерландах не разрешена, однако если врачи докажут, что действовали в соответствии с определенными критериями, они не будут подвергаться наказанию. В частности, они могут помочь умереть дееспособному взрослому человеку, страдающему от неизлечимой мучительной болезни.

На прошлой неделе голландский регулятор по вопросам эвтаназии Берна вам Баарсен ушла в отставку в знак протеста против умерщвления пациентов, страдающих деменцией. Она заявила, что в ее стране произошел «огромный сдвиг» в интерпретации условий для добровольного ухода из жизни.

Ранее, в 2014 году пост регулятора по вопросам эвтаназии покинул профессор Тео Бур, который активно призывал европейских законодателей не следовать примеру Нидерландов.