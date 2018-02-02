Египетский суд дал условный срок мусульманам, разгромившим коптский храм, и оштрафовал владельца церкви

Египетский суд вынес 31 января приговор мусульманам, принимавшим участие в погроме коптской церкви под Каиром в декабре 2017 года, передает "Благовест-инфо" со ссылкой на Сhristian Today.

Все 15 (по другим сведениям – 19) обвиняемых получили год условно и штраф в размере 500 египетских фунтов (менее 30 долларов США) , будучи признаны виновными во враждебной деятельности на религиозной почве, подрыве национального единства и повреждении частной собственности.

Суд также оштрафовал христианина, владельца церкви, на 360 000 фунтов (боле 20 000 долларов США) за то, что он построил храм, не получив соответствующую лицензию.

Погром произошел 22 декабря минувшего года, когда несколько десятков мусульман из селения Кафр-аль-Васлин (провинция Гиза) после пятничных молитв напали на коптскую церковь, избив христиан, находившихся внутри храма.

Вскоре после начала беспорядков на место прибыли силы безопасности, которые разогнали погромщиков и направили раненых в больницы.

Коптская епархия города Атфих выступила тогда с заявлением, в котором говорилось, что погромщики исчислялись «сотнями» и что христианская община боле 15-ти лет добивалась регистрации своего храма в соответствии с действующими законами.