В Грузии ректор Патриаршего университета будет занимать пост пожизненно

Распоряжением Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II от 31 января профессор Серго Вардосанидзе пожизненно назначен ректором Грузинского Патриаршего университета имени Андрея Первозванного. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на pia.ge.

Публикуя текст распоряжения в социальной сети, сам ректор Серго Вардосанидзе поясняет:

«По решению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II от 31 января 2018 года утверждён новый устав Грузинского Патриаршего университета имени Андрея Первозванного.

Согласно положениям нового устава, упраздняется структура наблюдательного совета университета, исходя из чего, в соответствии с распоряжением Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II (№6 от 2018 года), профессор Серго Вардосанидзе пожизненно назначен ректором Грузинского Патриаршего университета имени Андрея Первозванного».