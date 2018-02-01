В Албании стартовала программа реконструкции древних церквей

В Албании начата программа реконструкции древних храмов.

Как сообщает "Благовест-Инфо", многие церкви и монастыри здесь относятся еще к византийской эпохе. Вписанные в пейзажи этой горной страны, они могли бы привлечь множество туристов. Но годы забвения превращают памятники в руины.

До Первой мировой войны Албания была турецкой, после Второй мировой - стала социалистической. Режим, который здесь был одним из самых жестких, пал в начале 1990-х. Но в годы правления Энвера Ходжи храмы продолжали разрушаться.

Зачастую церкви и мечети уничтожались сознательно - но в этих случаях образцы религиозного искусства из них могли передаваться в музеи.

Иногда здания просто не трогали - не взрывали и не ремонтировали. И уникальные фрески исчезали вместе со стенами. Эксперты опасаются, что сегодня - последняя возможность спасти памятники культуры.