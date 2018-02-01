В Ирландии в пабах разрешат продавать пиво в Страстную пятницу

Ирландия отменяет запрет на продажу алкоголя в пабах в Страстную пятницу, который действовал на протяжении 90 лет. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "The Guardian".

Отмена запрета на продажу алкоголя в этот религиозный праздник является признаком "демографических изменений и увеличения многообразия среди населения", - пояснил государственный министр по делам равенства, иммиграции и интеграции Дэвид Стэнтон, презентуя законопроект, позже одобренный парламентом.

"Это очень значительное изменение", - сказала Джилиан Дейли с ирландской Ассоциации лицензионных виноделов. Она рассказала, что во время пасхальных праздников во всемирно известные ирландские пабы стекаются туристы и они шокированы тем, что пабы закрыты. "Этого (снятие запрета. - Ред.) ждали очень долго", - добавила она.

Церковь и государство в прошлом были тесно взаимосвязаны в Ирландии, в стране были запреты на разводы и контрацепцию, которые теперь уже сняты. В 1960-ых годах в Ирландии сняли запрет на продажу алкоголя в День святого Патрика.