В Греции уникальная часовня уместилась в стволе платана (видео)

В Греции уникальную часовню, которая уместилась в стволе древнего платана, заснял на видео Drone.

Часовня Παναγίας της Πλατανιώτισσας расположена в красивейшем месте, на западном берегу реки Керинити в деревне Платаниотисса, в 19 км от города Калаврита, сообщают "Русские Афины".

Вся часовня уместилась в полости огромного платана, возможно, самого старого в мире, которому, вероятно, более тысячи лет. Этот реликтовый платан имеет высоту около 25 м, а периметр его ствола - более 17 метров. Внутри храма могут одновременно разместиться 22 человека. В естественной полости дерева текстура волокон сверхъестественным образом изображает Богородицу, которая держит на руках младенца.

По преданию, в 840 году нашей эры, в период иконоборчества, когда был сожжен монастырь Μεγάλου Σπηλαίου, верующим удалось сохранить чудесную икону, передавая ее из деревни в деревню, дабы обеспечить сохранность. Таким образом, святые монахи монастыря Μεγάλου Σπηλαίου, путешествуя с иконой, остановились на ночевку в этом месте. Икону, по преданию, повесили внутри ствола. Каково же было их удивление, когда утром, сняв икону Божьей Матери, они обнаружили на дереве ее точный отпечаток, который был залит светом…

Этот удивительный образ до сих пор сохранился в дупле дерева, благоговейно сохраняется и почитается верующими как чудотворный. Внутри платана впоследствии была построена часовня.