Святая лестница в Риме, по которой Христос шел на суд к Пилату, закрылась на реставрацию

Римская Святая лестница (Скала Санта) – ступени, по которым, как гласит предание, Христос шел на суд к Пилату, – закрылась на реставрацию. Работы продлятся год, сообщает "Благовест-инфо".

Главным объектом реставрации станут на этот раз не сами ступени, а фрески, покрывающие стены вокруг лестницы. Над дверями, ведущими к святыне, установлен фальшфасад, на котором изображена лестница. Хотя в течение этого года паломники не смогут подняться по самой лестнице (по древней традиции, они совершают это восхождение на коленях), для них будет открыта одна из боковых лестниц, параллельных основной.

По преданию, Святая лестница вела в преторий Понтия Пилата, и сам Иисус Христос поднимался по ее ступеням, когда шел на суд к римскому правителю. В IV веке ступени были перевезены в Рим святой царицей Еленой, которая, обратившись в христианство, осуществила широкомасштабные раскопки в Иерусалиме и обрела много святынь – в частности, истинный Крест Христов.

Святая лестница ведет к церкви св. Лаврентия, которая долгое время была личной часовней Римских пап. Расположенные в нескольких шагах от Латеранской базилики св. Иоанна, ступени были открыт для публики 400 лет назад.

Ступени сделаны из белого мрамора, но для сохранности покрыты сверху деревом. В некоторых местах имеются квадратные отверстия, через которые паломники могут прикоснуться к древним камням. На ступенях также сохранились темные пятна, сегодня закрытые стеклом. По преданию, это следы Крови Спасителя, подвергшегося в претории избиениям.