Недалеко от Иерусалима восстановили древний монастырь Иоанна Предтечи

Древний и исторический монастырь Иоанна Предтечи как православное место паломничества Иерусалимского Патриархата в районе Вифа-Вара, недалеко от города Иерусалима 29 января вновь начал действовать. Об этом сообщает "Седмица".

Этот район считается по преданию точным местом Крещения Господа нашего Иисуса Христа Святым Иоанном Предтечей и Крестителем, и также точкой перехода через реку Иордан израильтянами, руководствующимися Иисусом Навиным и спасенных от их врагов, сообщает сайт Иерусалимского Патриархата.

В ранние годы распространения христианства сохранялась и пещера, где жил Иоанн Предтеча.

Святой монастырь Честного Предтечи берет свое основание на этом месте с времен деятельности святой царицы Елены на Святой Земле (325 — 335 гг. от Р. Х.). Она по преданию и считается его основателем. Монастырь был разрушен и возрождался неоднократно в течение веков. Часы посещения обители ежедневно 9.00 до 14.30.