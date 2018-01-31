Европейский суд по правам человека считает, что Литва необоснованно ограничила рекламу с Иисусом в джинсах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил, что Литва необоснованно ограничила рекламу одежды с персонажами Иисуса и Марии.

Как сообщает "Благовест-Инфо", судьи констатировали, что литовские ведомства «отдали абсолютное право первенства защите прав верующих, но должным образом не приняли во внимание право заявителей на свободу самовыражения».

Напомним, персонажами рекламной компании одежды дизайнера Робертаса Калинкинаса осенью 2012 года стали молодой длинноволосый мужчина и женщина в белом одеянии. Рядом с этими персонажами были следующие реплики: «Иисус, какие у тебя брюки!», «Мария, дорогая, какое платье!» и «Иисус, Мария, во что они одеты!».

Госинспекция по непродовольственным товарам, в которую поступила жалоба, оштрафовала создателей рекламы, а литовские суды констатировали, что реклама явно идет вразрез с действующими в обществе нравственными установками.

ЕСПЧ представил другую оценку - на его взгляд, «реклама внешне не выглядит слишком оскорбительной или святотатственной», она также не разжигает рознь по религиозному признаку. Калинкинас обнародовал решение суда. Он уверял, что целью рекламы не было обидеть верующих.

«Решение благоприятное, и оно нас радует, но ни тогда, ни теперь я не хочу высмеять или обидеть людей, которые уважают ту или иную религию», - сказал дизайнер.

Гоcслужба защиты прав потребителей Литвы (ГСЗПП) обещает принять во внимание решение ЕСПЧ в Страсбурге о том, что Литва необоснованно ограничила рекламу одежды с персонажами Иисуса и Марии.

Представлявший в судах Епископскую конференцию Литвы адвокат Зигмас Гаралявичюс сказал, что после решения ЕСПЧ придется лучше аргументировать, почему издевки над религиозными символами в Литве неприемлемы.

«Ведомствам придется лучше артикулировать, почему в Литве это важно, почему люди этим недовольны», - сказал юрист. По его словам, исход этого дела не означает, что «религиозные символы можно будет использовать, как хочется, и в любом контексте».