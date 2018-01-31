Новые законы Австралии могут признать католических епископов "агентами Ватикана"

Католические епископы Австралии выразили обеспокоенность тем, что законы, принятые недавно в стране, вынудят членов Церкви зарегистрироваться в качестве иноагентов. Как сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на BBC, в прошлом месяце в Австралии был принят ряд законов, призванных ограничить иностранное влияние в политике.

В правительстве заявили, что эти изменения, которые все еще обсуждаются парламентом, должны способствовать прозрачности в политике и защите интересов Австралии.

Представители Католической Церкви заявили, что формулировки в новых законах носят слишком общий характер и могут использоваться для того, чтобы препятствовать проповедованию религиозных взглядов и благотворительной работе Церкви. "Католики - это последователи Христа, а не агенты иностранного правительства", - заявил епископ города Тувумба Роберт Макгаккин.

Новые законы накладывают запрет на пожертвования на политические цели из-за рубежа и обязывают лоббистов раскрыть все связи за рубежом, внеся их в государственный реестр. Отказ от этого будет считаться преступлением. Кроме того, законодательство расширяет понятие шпионажа: шпионами будут считаться как те, кто делится засекреченной информацией без разрешения, так и те, кто получает ее.

Конференция австралийских католических епископов признала, что закон не направлен непосредственно против католиков, но его нормы и такие понятия, как "иностранный глава" и "коммуникационная деятельность", могут трактоваться "весьма широко". Как заявил епископ Макгаккин, исповедующие католическую веру в этом случае могут рассматриваться как агенты Ватикана. "Каждого проповедующего католическую веру могут обязать зарегистрироваться в особом реестре. Если учесть, что католики составляют более 20% населения Австралии, то реестр будет довольно большим", - заявил он парламентской комиссии 29 января.

Обеспокоенность новыми порядками выразили также СМИ, юристы и другие организации. Так, в австралийском центре по защите прав человека заявили, что новые меры будут обременительны для благотворительных и некоммерческих организаций.

"Многие из них просто откажутся от выборного порядка, чтобы не отчитываться о работе, и это не лучшим образом скажется на демократии в стране", - заявил глава организации Хью де Кретцер. В Юридическом совете Австралии заявили, что всеохватность нового закона заморозит диалог с обществом.