В Вифлееме найдена нетронутая древняя гробница

Во время реставрационных работ в Вифлееме (Палестина), что в десяти километрах к югу от Иерусалима, найдена нетронутая древняя гробница. Об этом сообщает «Седмица».

При реставрации старого дома неподалеку от Базилики Рождества Христова рабочие обнаружили в полу строения отверстие, ведущее в гробницу, которая находилась в земле на метровой глубине.

В захоронении, помимо останков двух человек, найдены глиняные горшки, тарелки и бусы. По оценкам археологов, возраст гробницы составляет около четырех тысяч лет. Археолог и историк из Иерусалима Стивен Пфанн, называя находку «очень важной», говорит, что она проливает свет на погребальные обычаи людей, живших на территории Вифлеема в канаанитский период.

Гробницы, датируемые началом Бронзового века, но разоренные мародерами, в Вифлееме находили и прежде, однако нетронутое захоронение обнаружено впервые. Все предметы, хранившиеся в склепе, будут выставлены в Вифлеемском центре мира.

