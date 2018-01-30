В Тбилиси откроется выставка "Религии в Грузии"

Государственное агентство по вопросам религий совместно с Национальным музеем Грузии выступили организаторами выставки «Религии в Грузии».

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс», в мероприятии примут участие представители зарегистрированных и действующих в Грузии религиозных конфессий, представители дипкорпуса, члены парламента и правительства Грузии, государственной системы просвещения.

В выставочном зале Национального музея Грузии сегодня, 30 января, состоится открытие вернисажа, на котором будут экспонироваться священные книги и литература различных религий, религиозные одеяния и атрибутика, исторические фото и документы.

«Целью выставки является повышение осведомленности о религиозных организациях, действующих в Грузии, утверждение и укрепление обстановки терпимости и взаимоуважения», - говорится в информации организаторов вернисажа.