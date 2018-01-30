В Сирии в результате боевых действий турецкой армии пострадал древний храм

Древний храм в сирийском кантоне Африн пострадал в результате боевых действий турецкой армии. Об этом сообщает "Благовет-Инфо".

«Так же, как их деды уничтожали исторические памятники в районах, где проживали армяне, ассирийцы, греки и курды, турецкая армия в эти дни продолжает идти по следам своих предков и наносит удары по историческим объектам в Африне. Ощутимо пострадал древний храм Айн-Дара – арамейский храм, построенный в первом тысячелетии до Рождества Христова», – рассказал представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

Храм считается единственным в своем роде и одним из древнейших исторических памятников в Сирии. Его открыли в результате случайной находки огромного базальтового льва в 1955 году.

По словам представителя курдских сил самообороны, турецкая авиация продолжает наносить удары по местам пребывания гражданского населения. «Уже десятки погибших и раненых, большинство из них женщины и дети», – добавил он.

По словам Хеду, в деревне Кубиля к юго-западу от Африна погибли все члены семьи беженцев Канджу. Жертвы среди мирного населения есть и в деревне Халиль к северо-западу от Африна.

Анкара с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы «Сирийской свободной армии», оппозиционной правительству Сирии.