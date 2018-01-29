В Болгарии под давлением Церкви отложена ратификация Стамбульской конвенции

Священный Синод Болгарской Православной Церкви выступил против ратификации Стамбульской конвенции, поскольку данный документ вводит понятия, противоречащие православной вере, болгарским традициям и правовой системе. Под давлением Церкви и общественности депутаты Народного собрания Болгарии решили не рассматривать ратификацию международного акта до тех пор, пока не будут проведены общественные консультации и достигнут консенсус, сообщает "Седмица" со ссылкой на Agionoros.ru.

Официальное обращение Синода по поводу обсуждаемой в Народном собрании Болгарии ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульской конвенции) было обнародовано 22 января 2018 года.

«Стамбульская конвенция вызывает беспокойство о будущем европейской христианской цивилизации, поскольку в ней содержится новое понимание человека – человека как владетеля самого себя, человека без Бога, человека, который одержим своими желаниями и страстями до такой степени, что может самостоятельно выбирать себе пол», – говорится в обращении.

По мнению иерархов, это новое понимание человека открывает двери для морального распада, который неизбежно приводит к психофизическому разрушению человека, к духовной смерти.

«Идеи гендерной идентичности, религии, традиции, обычаев, образования и т.д., изложенные в конвенции, противоречат основным убеждениям болгарского народа относительно веры, национальности, морали, чести, достоинства, образования и семьи. На протяжении более чем тысячелетия наши люди жили со стремлением воплотить евангельскую праведность, любовь, святость, стать народом Божиим, который в своей истории также проповедует божественные ценности и добродетели», – говорится в документе.

Священный Синод отмечает, что официальный текст конвенции на английском языке в части, описывающей понятие гендер, категорически отличается от концепции половой принадлежности, существующей в болгарском законодательстве и словаре болгарского языка, и устанавливает, что биологический пол человека не имеет значения для его личности, но представляет собой «диктатуру природы» над свободным самоопределением человека, от которой нужно освободиться.

В Церкви также напомнили, что согласно Всеобщей декларации человека «семья является естественной и фундаментальной ячейкой общества и имеет право на защиту от общества и государства», а Стамбульская конвенция, затрагивающая вопросы пола, «направлена против брачного союза мужчины и женщины – домашней церкви, в которой выражается любовь и которая служит спасению человека».

В итоге Священный Синод Болгарской Церкви призвал не допустить ратификации конвенции, а также обратился к народу с рекомендацией «отстаивать веру, которая сохранила Болгарию во всех исторических испытаниях».

Под давлением Церкви и общественности депутаты Народного собрания Болгарии решили не рассматривать ратификацию международного акта до тех пор, пока не будут проведены общественные консультации и достигнут консенсус.

Ранее Стамбульскую конвенцию одобрило правительство республики.