Ближневосточный Совет Церквей впервые возглавила женщина

23:12, 29 января 2018
Мир
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Сурая Бешеалани, профессор бейрутского университета св. Иосифа / blagovest-info.ru

Заседание исполкома крупнейшего на Ближнем Востоке экуменического органа прошло под председательством трех Патриархов: православного Иоанна X, сиро-яковитского Ефрема II и халдо-католического Рафаэля Луиса Сако.

В заявлении, с которым выступил исполком, в частности, подчеркивается «необходимость сохранения исторической идентичности Иерусалима как города, открытого для верующих всех монотеистических религий, и недопустимость его иудаизации».

Ближневосточный Совет Церквей был основан в 1974 году в Никосии. Сегодня его штаб-квартира расположена в Бейруте.

Сурая Бешеалани, профессор бейрутского университета св. Иосифа, стала первой женщиной, возглавившей Совет. Она сменила на этом посту маронитского священника Мишеля Джалаха, который был ранее назначен президентом Антонианского университета в Баабде.

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