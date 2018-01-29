В Грузии отметили праздник Лампроба с элементами дохристианских традиций

12:01, 29 января 2018
Мир
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Празднование Лампроба / liveinternet.ru

Праздник начался молитвенным шествием к специально означенному священному участку. Именно на нём началось празднование Лампроба – Дня мужчин и храбрецов. К этому торжественному дню в семьях заранее заготавливают «лампари» - факелы, которых выносят на священный участок столько, сколько в семье мужчин. Собравшиеся зажигают факелы, разводится также большой костёр.

Затем приходит черёд совместной молитве – участники обряда просят Господа умножить в семьях потомство мужского пола, продолжателей рода.

На священный участок приносятся также испечённые в семьях ритуальные хлебцы, которые затем освящаются в местной церкви.

Лампроба разных «направлений» проводится в Сванетии трижды в год. 28 января – в честь мужчин, продолжателей рода. 

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