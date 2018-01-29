В Грузии отметили праздник Лампроба с элементами дохристианских традиций

В высокогорной Сванетии 28 января отмечали Лампроба, или Праздник факелов – по особому христианскому обряду, с учётом специфики древнейших и по сей день не утративших значения ритуальных традиций этих труднодоступных регионов (Сванети, Пшави, Хевсурети). Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на reportiori.ge.

Праздник начался молитвенным шествием к специально означенному священному участку. Именно на нём началось празднование Лампроба – Дня мужчин и храбрецов. К этому торжественному дню в семьях заранее заготавливают «лампари» - факелы, которых выносят на священный участок столько, сколько в семье мужчин. Собравшиеся зажигают факелы, разводится также большой костёр.

Затем приходит черёд совместной молитве – участники обряда просят Господа умножить в семьях потомство мужского пола, продолжателей рода.

На священный участок приносятся также испечённые в семьях ритуальные хлебцы, которые затем освящаются в местной церкви.

Лампроба разных «направлений» проводится в Сванетии трижды в год. 28 января – в честь мужчин, продолжателей рода.