В Грузии храм Караджаант обрёл статус памятника культурного наследия национального значения

Храму Караджаант (XV-XVI вв.), расположенному в селении Гаваза Кварельского муниципалитета (Кахетия), присвоен статус памятника культурного наследия национального значения. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на heritagesites.ge.

Строительным материалом для этой церкви зального типа (8.9×4 м.) послужил тесаный камень разных размеров; использован также кирпич.

Вход в церковь – с западной стороны. Врата с внешней стороны – прямоугольные, при входе во внутреннее помещение – арочные. С восточной стороны – полусвод (абсида), на котором сохранились фрагменты стенной живописи. С южной, западной и северной стороны – окна арочной формы. Основное помещение выложено камаритом, как и кровля храма. В колорите памятника преобладают красные и коричневые тона, что характерно для периода, когда была возведена эта церковь. С западной стороны храма пристроена двухэтажная колокольня, завершающаяся кирпичной кровлей пирамидальной формы.