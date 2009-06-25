Делегация Вселенского Патриарха отправится к Папе на Петра и Павла

На первопрестольный праздник святых Петра и Павла в Рим прибудет делегация Патриарха Константинопольского Варфоломея I, сообщает Седмица.Ru со сылкой на радио «Ватикан». Визит вписывается в традиционный обмен: 29 июня Вселенский Патриарх посылает своих представителей в Рим, а 30 ноября Папа отправляет делегацию на праздник святого Андрея Первозванного в Стамбуле.

Православную делегацию возглавит митрополит Франции Эммануил, директор Представительства Православной Церкви при ЕС. В состав делегации войдут также епископ Синопский Афинагор, помощник митрополита Бельгийского, и священник Иоаким Биллис из Фанара.

28 июня делегация будет присутствовать на вечерне, возглавляемой Бенедиктом XVI в базилике святого Павла вне Стен, в канун закрытия Года Святого Павла, приуроченного к 2000-летию рождения Святого. В прошлом году на богослужении по открытию юбилейного Года принял участие сам Патриарх Варфоломей.

Утром 29 июня в Соборе святого Петра Папа совершит Литургию, на которой будет присутствовать константинопольская делегация.

