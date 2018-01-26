В древнем аббатстве Италии произошел масштабный пожар от короткого замыкания

13:56, 26 января 2018
Мир
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание / italia-ru.com

В среду ночью в Сакра-ди-Сан-Микеле, древнем аббатстве, расположенном у входа в долину Валь-ди-Суза, одном из важнейших памятников Пьемонта, который вдохновил Умберто Эко на создание бестселлера «Имя розы», произошло возгорание. Пламя охватило крышу монастыря, где проходят ремонтные работы, сообщает italia-ru.com

Точные причины возгорания еще должны быть установлены, но наиболее правдоподобной гипотезой, по-видимому, является короткое замыкание.

Древнее аббатство является символом Пьемонта / italia-ru.com

Монастырь, расположенный у подножия церкви, построенный между 983 и 987 годами на вершине горы Пиркириано, в 40 километрах от Турина, ежегодно привлекает 100 000 посетителей со всего мира. 

Пожарные сообщили, что, к счастью, ничто из историко-художественного наследия не пострадало от пламени.

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