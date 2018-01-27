Отреставрированный монастырь святой Варвары в Трабзоне за полгода посетило около 100 тысяч туристов

Недавно отреставрированный монастырь "Айя Варвара" (святой Варвары), расположенный на расстоянии полкилометра от знаменитого монастыря Панагия Сумела, привлекает внимание местных и иностранных туристов. За прошедшие с момента окончания реставрации полгода монастырь посетило 92 с половиной тысячи человек, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на RusTurkey.com.

По словам мэра города Мачка в провинции Трабзон, неподалеку от которого находится Панагия Сумела, ожидается, что с наступлением нового туристического сезона количество посетителей значительно возрастет.

Монастырь Святой Варвары интересен еще и тем, что с его террасы открывается вид на великолепную Панагию Сумелу, временно закрытую для посещений.