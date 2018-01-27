В ЮАР открылся первый православный монастырь

13:18, 27 января 2018
Мир
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Монастырь находится в часе езды от города Йоханнесбург / romfea.gr

В Южно-Африканской республике (ЮАР) открылся первый православный монастырь, относящийся к Александрийской Православной Церкви. Обитель создана трудами митрополита Иоаннупольского Серафима (ныне возглавляет митрополию Зимбабве и Анголы) в пустынной местности в часе езды от города Йоханнесбург, сообщает сайт «Фома» со ссылкой на агентство “Romfea.gr”.

Патриарх Александрийский Феодор посетил обитель / romfea.gr

Посвящена обитель святым Николаю Чудотворцу, Нектарию Эгинскому и Паисию Святогорцу. В монастыре подвизаются пять монахинь, а его духовником является архимандрит Апостол Апостолакис, также основавший две женских обители в Кении и Танзании.

В ходе визита в ЮАР, 19 января Патриарх Александрийский Феодор посетил африканскую обитель, где совершил интронизацию первой ее игумении монахини Ортодоксии.

В монастыре подвизаются пять монахинь

Обращаясь к верующим, патриарх Феодор отметил, что монашество «не является пренебрежением к миру, а - призывом к его преобразованию, преображению во Христе и спасению».

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