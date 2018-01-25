На Гавайях из синагоги украли два свитка Торы стоимостью 100 тысяч долларов

Два свитка Торы, написанных в 1850-х в Литве, выкрали в минувшие выходные из синагоги ХАБАД на Гавайях. Общая стоимость свитков составляет не менее 100 тыс. долларов, сообщает Глобальный еврейский онлайн центр со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что воры при этом не тронули серебряные предметы иудаики, которые хранились в одном помещении со свитками.

ХАБАД объявил награду в 5 тыс. долларов за возвращение свитков. В синагоге заявили, что глубоко шокированы как самим актом кражи, так и тем, что воры унесли именно Тору.