В Грузии выплатят компенсации религиозным организациям, которые понесли ущерб в советский период

В Грузии Государственному агентству по вопросам религии вменено в обязанность распределить суммы, выделенные в качестве компенсации от понесенного в советский период ущерба. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на religion.geo.gov.ge.

Решение о распределении сумм между религиозными общинами принималось путём консультаций и с учётом результатов изучения фактического положения дел (количество прихожан, количество духовных лиц, количество культовых строений и сооружений).

Агентство приняло решение, на основании закона «О государственном бюджете Грузии 2018 года», из выделенных 4 500 000 (четырёх миллионов пятисот тысяч) лари, в целях возмещения ущерба религиозным организациям, на данном этапе распределить между религиозными общинами только 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) лари (1 USD = 2.5 лари) в следующих размерах: грузинская исламская община – 2 200 000 лари; армянская апостольская христианская община Грузии – 600 000 (шестьсот тысяч) лари; римско-католическая община Грузии – 400 000 лари; иудейская община Грузии – 300 000 лари. Оставшаяся сумма в размере 1 000 000 лари будет распределена позднее.