В результате теракта у мечети в Ливии погибли более сорока человек (видео)

Двойной теракт совершен 23 января в ливийском городе Бенгази. Два заминированных автомобиля с интервалом в полчаса взорвались вблизи крупнейшей в городе мечети, передает "ТСН".

С интервалом в полчаса в Бенгази взорвали две заминированные машины. Погибли более сорока человек, еще более семидесяти получили ранения. Первый взрыв прогремел возле мечети, когда люди выходили на улицу после вечерней молитвы. Когда на место взрыва приехали врачи и правоохранители, рядом взорвали вторую машину.