В результате теракта у мечети в Ливии погибли более сорока человек (видео)
21:29, 24 января 2018
189 0
Теракт устроили в тот момент, когда верующие выходили из мечети после молитвы / reuters.com
Двойной теракт совершен 23 января в ливийском городе Бенгази. Два заминированных автомобиля с интервалом в полчаса взорвались вблизи крупнейшей в городе мечети, передает "ТСН".
С интервалом в полчаса в Бенгази взорвали две заминированные машины. Погибли более сорока человек, еще более семидесяти получили ранения. Первый взрыв прогремел возле мечети, когда люди выходили на улицу после вечерней молитвы. Когда на место взрыва приехали врачи и правоохранители, рядом взорвали вторую машину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter