Британское издание The Telegraph составило интерактивную карту религиозности мира -исследование

Авторитетное британское издание The Telegraph составило карту уровня религиозности в разных странах мира. Как показывает карта, наиболее религиозными регионами являются Африка и Ближний Восток, не сильно отстают от них Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, сообщается на сайте издания.

Карта составлена на основе трех опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах. Каждый из опрошенных респондентов отвечал «да» или «нет» на вопрос, считает ли он себя религиозным. Потом результаты обработали и нанесли на карту.

Страны на ней окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.

Лидером по религиозности является Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. Такой же показатель у Малави, Нигерии, Шри-Ланки, Йемена. Например, в Сомали верующих — 98%, в Афганистане — 97%.

Западная, Северная и Центральная Европа по большей части атеистическая. Наиболее религиозная страна Европы — Польша (86%), высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%).

Вера важна для многих южноевропейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% греков.

В топ-10 самых религиозных стран мира по версии The Telegraph входят:

1. Эфиопия - 99% считают религиозным

2. Малави - 99%

3. Нигерия - 99%

4. Шри-Ланка - 99%

5. Йемен - 99%

6. Бурунди - 98%

7. Джибути - 98%

8. Мавритания - 98%

9. Сомали - 98%

10. Афганистан - 97%

С другой стороны, в число наименее религиозных стран входят Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%), но Китай превосходит их всех с 7%.

В топ-10 наименее религиозных стран мира по версии The Telegraph входят:

1. Китай - 7% считают религиозным

2. Япония - 13%

3. Эстония - 16%

4. Швеция - 19%

5. Норвегия - 21%

6. Чешская Республика - 23%

7. Гонконг - 26%

8. Нидерланды - 26%

9. Израиль - 30%

10. Соединенное Королевство - 30%

В Украине этот показатель равен 73%, в России — 70%, в Латвии — 40%, Литве — 42%. У соседней Беларуси — 34%.