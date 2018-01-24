На Аляске в связи с угрозой цунами готовятся эвакуировать святыни из грузинского православного храма

На юго-западе Аляски было зафиксировано сильное землетрясение. Сила подземных толчков достигала 8,1 балла по шкале Рихтера, эпицентр землетрясения находился в 278 км. от острова Кодиак, где расположена действующая грузинская церковь Северо-Американской и Канадской епархии ГПЦ, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на karibche.ambebi.ge.

Американская геологическая служба незамедлительно распространила предупреждение об угрозе цунами.

Несущий служение на Аляске протоиерей Константин Пайчадзе связался с порталом «Гурия ньюс» и сообщил: «После объявленного предупреждения на острове началась паника. Подземные толчки продолжались довольно длительное время. Океан устрашающе взбурлил. Громкоговоритель всё повторял предупреждение о цунами, и население устремилось к горному подножью. Мы вынесли из нашей церкви, расположенной прямо на набережной, иконы и святыни. Мобилизованы полицейские отряды и экипажи. В настоящее время в городе сравнительно спокойная обстановка».